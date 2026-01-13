news_header_top
Общество 13 января 2026 10:43

В Татарстане в 2026 году по нацпроекту «Семья» построят и отремонтируют 30 объектов

В Татарстане в 2026 году по нацпроекту «Семья» построят и отремонтируют 30 объектов
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане в рамках национального проекта «Семья» в 2026 году планируется строительство и капитальный ремонт 30 объектов с общим финансированием 1,94 млрд рублей. Об этом сообщает Минстрой Республики Татарстан.

По федеральной программе «Поддержка семьи» предусмотрено переходящее с 2025 года строительство двух детских садов: в деревне Куюки Пестречинского района на 340 мест и в поселке Октябрьский Зеленодольского района.

Также будут капитально отремонтированы шесть детских садов: №10 «Маленький принц» в Набережных Челнах, №49 в Нижнекамском районе, «Петушок» в Высокогорском районе, №18 «Улыбка» в Азнакаево, №32 «Непоседы» и №15 «Светлячок» в Бугульминском районе.

В программу «Семейные ценности и инфраструктура культуры» вошли 22 объекта. Среди них: строительство четырех детских школ искусств в Балтасинском, Арском, Камско-Устьинском и Зеленодольском районах; капитальный ремонт двух школ в Аксубаевском и Лениногорском районах; обновление шести сельских домов культуры в Мамадышском, Кукморском (три), Балтасинском и Арском районах; а также ремонт пяти библиотек.

Кроме того, планируется обновление двух театров юного зрителя – в селе Вахитово Кукморского района и в Казани – и капитальный ремонт трех музеев: здания конторы фабрики братьев Комаровых в Кукморе, Мамадышского и Апастовского краеведческих музеев.

Минстрой Татарстана участвует в реализации пяти национальных проектов в 2026 году, включая нацпроект «Семья», направленный на развитие социальной инфраструктуры для детей и семей.

