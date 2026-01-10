В Татарстане в 2026 году планируют ввести более 3 млн кв. метров жилья

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В 2026 году в Татарстане собираются построить более 3 млн 175 тыс. квадратных метров жилья. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин. Его слова передает официальный портал Правительства РТ.

План распределен по четырем программам жилищного строительства. Почти два млн квадратных метров придется на ИЖС, чуть более миллиона – на многоквартирные дома по инвестиционным проектам, и около 150 тыс. квадратных метров – по программе социальной ипотеки. Всего в этом году будет построено 107 домов в 29 районах республики.

Жилье получат дети-сироты, многодетные и молодые семьи, а также отдельные категории граждан, включая переселенцев и пострадавших от Чернобыля. Для детей-сирот в 57 строящихся многоквартирных домах предусмотрено 641 жилое помещение, на данный момент выполнено около третьей части работ.

В рамках программы капитального ремонта в 2026 году будут обновлены 706 многоквартирных домов, заменены 99 лифтов и благоустроены придомовые территории по проекту «Наш двор».

Министр также подчеркнул, что планы по жилью согласованы с муниципальными районами и входят в общую работу Татарстана в рамках национальных проектов и государственных программ, направленных на развитие городской среды, поддержку семьи и молодежи.