В Татарстане в 2026 году планируют модернизировать еще 100 почтовых отделений

Фото: пресс-служба Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ

В Татарстане в 2026 году намерены привести в порядок еще 100 почтовых отделений, в первую очередь в сельской местности. Об этом сообщил министр цифрового развития республики Илья Начвин.

«В течение 2026 года мы планируем привести в порядок еще 100 почтовых отделений. Для маленьких сел почта иногда остается единственным доступным местом, где можно получить услуги, посылки и товары первой необходимости. Почта связывает село с городом и внешним миром. Это не только про отправления и цифровые сервисы, но и про базовую доступность, особенно для пожилых людей и тех, кто не может регулярно выезжать», – отметил он.

В настоящее время в Татарстане работают 1 112 почтовых отделений, из которых 852 расположены в сельской местности. Власти подчеркивают, что модернизация сети остается важной частью развития социальной инфраструктуры региона.

В 2022-2025 годах в рамках федеральной программы в республике было модернизировано 88 сельских отделений почтовой связи. Общий объем финансирования составил 449,3 млн рублей.

В 2025 году ремонт проведен в 30 отделениях: половина – за счет бюджета Татарстана, еще 15 – при поддержке федерального бюджета. Для сравнения, в 2024 году в республике обновили 26 почтовых отделений.