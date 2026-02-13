В Татарстане в 2026 году капитально отремонтируют 11 зданий мировых судей

В текущем году в республике запланировано проведение капитального ремонта в 11 зданиях судебных участков мировых судей. Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов на совещании судей республики, посвящённом итогам работы в 2025 году, сообщает газета «Республика Татарстан».

Руководитель региона отметил, что в Татарстане уделяют пристальное внимание материально-техническому оснащению деятельности мировых судей. Принято решение о выделении более 1,3 млрд рублей на капитальный ремонт зданий судебных участков в течение пяти лет. В 2026 году работы затронут 11 объектов.

Минниханов также подчеркнул, что год будет насыщенным значимыми событиями: в республике пройдут мероприятия в рамках Года единства народов России и Года воинской и трудовой доблести, а осенью состоятся выборы в Государственную Думу РФ.

Перед судами республики, по словам Раиса РТ, стоят задачи по обеспечению судебных прав граждан и легитимности избирательного процесса.