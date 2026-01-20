В Татарстане в 2026 году благоустроят 561 двор

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» и республиканской программы развития городской среды в 2025 году выполнены работы на 63 общественных пространствах. Об этом заявил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин на итоговой коллегии ведомства.

Девять проектов стали победителями Всероссийского конкурса лучших практик, что позволило привлечь почти 1,5 млрд рублей из федерального бюджета.

Помимо общественных пространств, в республике продолжалась реализация программы «Наш двор». В 2025 году благоустроено 677 дворов на сумму 10 млрд рублей. Программа считается одной из крупнейших в России по масштабам и охвату.

По данным министра, от первоначального перечня осталось 812 дворов, требующих благоустройства. В 2026 году работы продолжатся на 561 дворе, финансирование составит около 10 млрд рублей.