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В Татарстане в 2025-м начнут строить мусорные комплексы
В Республике Татарстан до конца 2027-го хотят построить шесть комплексов по обращению с коммунальными отходами. Начать строительство планируют уже в следующем году, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.
Комплексы должны появиться в следующих районах: Алексеевский, Верхнеуслонский, Зеленодольский, Пестречинский, Лениногорский и Тукаевский. На данных площадках будут размещать, обрабатывать и компостировать отходы.
Уточняется, что всего такие комплексы смогут обрабатывать 1,2 миллиона тонн отходов и еще 565 тысяч тонн компостировать. В пресс-службе Минстроя Татарстана добавили, что объекты покроют всю потребность республики.
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