В Татарстане в 2025 году построено и модернизировано более 500 станций мобильной связи

В первом полугодии 2025 года в Татарстане построено и модернизировано более 500 базовых станций мобильной связи. Об этом на расширенной коллегии Минцифры РТ по итогам первого полугодия сообщил глава ведомства Айрат Хайруллин.

«За первое полугодие 2025 года введено в эксплуатацию и модернизировано более 500 базовых станций мобильной связи. Всего в этом году в планах – более 1 тыс.. Сегодня с участием Раиса Татарстана Рустама Минниханова прошла церемония запуска 70 новых станций», – заявил Хайруллин.

При этом операторы связи в Татарстане готовы инвестировать и дальше в создание базовых станций мобильной связи, но для этого необходимо и содействие глав муниципальных образований, добавил вице-премьер РТ, руководитель Аппарата Кабмина РТ Шамиль Гафаров.

«У нас есть вопросы по выделению земельных участков для создания таких станций. Для нее нужно всего шесть квадратных метров. При этом инвестиции – 5 млн рублей. Хочу обратиться к главам муниципальных образований. Если вы найдете более выгодное использование шести квадратных метров, то пожалуйста, но в противном случае, содействуйте нашим операторам», – подчеркнул Гафаров.

По его словам, в Татарстане ведется большая работа по обеспечению покрытия сетью мобильной связи всей территории республики, однако до сих пор остаются места, где ее нет. Гафаров назвал это недопустимым и призвал еще больше активизировать работу в этом направлении.