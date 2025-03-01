В Татарстане в 2025 году планируют капитально отремонтировать 911 МКД

В Татарстане по программе капитального ремонта с учетом дополнительного лимита сформировали перечень из 911 многоквартирных домов в 42 муниципалитетах. Об этом на еженедельном совещании в Доме Правительства РТ сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Провел совещание с подключением всех районов республики Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«В 234 домах предусмотрена замена 711 лифтов, в 688 домах будут проведены общестроительные работы», – сказал глава профильного ведомства.

Айзатуллин также отметил, что в 2025 году в сфере образования запланирован ремонт 213 объектов. В отрасли здравоохранения в планах обновить 226 зданий, в культуре – 27 объектов, а в молодежной политике – 34.