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В Татарстане за 11 месяцев 2024-го вырос индекс промпроизводства
В Татарстане индекс промышленного производства (ИПП) за 11 месяцев 2024-го вырос на 4,1% в сравнении с тем же периодом 2023 года. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата.
Согласно статистике, в республике увеличили объемы выпуска продукции обрабатывающего производства (+8,5%), объем выпуска пищевых продуктов (+6,1%), бумаги (+7%), компьютеров и электронных изделий (+10,3%).
Также по итогам 11 месяцев 2024 года увеличился объем обеспечения электроэнергией, газом и паром (+8,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го), а также водоснабжения, водоотведения и организации сбора отходов (+6,6%).
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