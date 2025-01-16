В Татарстане за 11 месяцев 2024-го вырос индекс промпроизводства

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане индекс промышленного производства (ИПП) за 11 месяцев 2024-го вырос на 4,1% в сравнении с тем же периодом 2023 года. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата.

Согласно статистике, в республике увеличили объемы выпуска продукции обрабатывающего производства (+8,5%), объем выпуска пищевых продуктов (+6,1%), бумаги (+7%), компьютеров и электронных изделий (+10,3%).

Также по итогам 11 месяцев 2024 года увеличился объем обеспечения электроэнергией, газом и паром (+8,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го), а также водоснабжения, водоотведения и организации сбора отходов (+6,6%).