В Татарстане в 2024-м собрали 3,8 млн тонн зерна

В Татарстане, по предварительным данным, в хозяйствах всех категорий собрано 3,8 млн тонн зерна с учетом кукурузы на зерно. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров, чьи слова приводит пресс-служба Раиса РТ.

По словам спикера, 2,2 млн тонн от общего объема собранного зерна приходится на пшеницу, 967 тыс. – на ячмень, а 267 тыс. тонн – на кукурузу на зерно.

Также в РТ собрали 960 тыс. тонн картофеля, 286 тыс. тонн овощей, 828 тыс. тонн масличных культур, 2,4 млн тонн сахарной свеклы.

Задача аграриев в 2025-м - сохранить посевные площади и обеспечить необходимыми ресурсами посевную кампанию будущего года, а также подобрать сорта и гибриды отечественной селекции взамен иностранным.

Что касается животноводства, то в 2024-м по прогнозам, произведут 2,2 млн тонн молока, что на 70 тыс. тонн больше, чем в 2023-м. Ожидаемые объемы производства яиц – 1,6 млрд штук (+2,4% относительно итогов 2023-го). Прогноз производства скота и птицы на убой в живом весе за год не изменился - 514 тыс. тонн.

Как подчеркнул министр, Татарстан полностью обеспечивает себя продукцией животноводства.