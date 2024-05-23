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В Татарстане в 2024-м Герои РФ и участники СВО войдут список первоочередников в ссузы
В этом году с 1 сентября Герои России, военнослужащие СВО и их дети получат первоочередное поступление в среднее специальное учебное заведение (ссуз). Пока данный приказ Минобрнауки Татарстана проходит антикоррупционную экспертизу.
Как сказано в документе, поправки внесут в регламент предоставления услуги по приему и регистрации заявлений на обучение в организациях, реализующих программы среднего профобразования. Среди таких заведений как раз техникумы, колледжи и училища.
Уточняется, что лица, опубликованные в перечне, будут зачисляться на учебу в первоочередном порядке независимо от результатов освоения программы в школе.
Список лиц, перечисленных в опубликованном перечне, следующий:
- Герои России, лица, которых наградили тремя орденами Мужества;
- военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов, которые служили в зоне СВО или в приграничных с ней районах;
- граждане, которых призвали на военную службу по частичной мобилизации, а также те, кто ушел на фронт добровольцем;
- лица, которые участвовали в боевых действиях в рядах воинских формирований или народной милиции ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года;
- дети военнослужащих СВО, о которых упоминалось во втором, третьем и четвертом пунктах;
- дети тех, кого отправили в другие государства для участия там в боевых действиях;
- дети медицинских работников, которые погибли от COVID-19 при исполнении своих трудовых обязанностей.
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