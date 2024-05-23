В Татарстане в 2024-м Герои РФ и участники СВО войдут список первоочередников в ссузы

В этом году с 1 сентября Герои России, военнослужащие СВО и их дети получат первоочередное поступление в среднее специальное учебное заведение (ссуз). Пока данный приказ Минобрнауки Татарстана проходит антикоррупционную экспертизу.

Как сказано в документе, поправки внесут в регламент предоставления услуги по приему и регистрации заявлений на обучение в организациях, реализующих программы среднего профобразования. Среди таких заведений как раз техникумы, колледжи и училища.

Уточняется, что лица, опубликованные в перечне, будут зачисляться на учебу в первоочередном порядке независимо от результатов освоения программы в школе.

Список лиц, перечисленных в опубликованном перечне, следующий:

- Герои России, лица, которых наградили тремя орденами Мужества;

- военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов, которые служили в зоне СВО или в приграничных с ней районах;

- граждане, которых призвали на военную службу по частичной мобилизации, а также те, кто ушел на фронт добровольцем;

- лица, которые участвовали в боевых действиях в рядах воинских формирований или народной милиции ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года;

- дети военнослужащих СВО, о которых упоминалось во втором, третьем и четвертом пунктах;

- дети тех, кого отправили в другие государства для участия там в боевых действиях;

- дети медицинских работников, которые погибли от COVID-19 при исполнении своих трудовых обязанностей.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.