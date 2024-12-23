В Татарстане в 2024-м 39 женщин наградили медалью «Ана даны – Материнская слава»

Фото: пресс-служба «Единой России»

Направление развития страны, которое определяет Президент России Владимир Путин, — это народосбережение и его приумножение. Об этом заявила депутат Госдумы, член думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Ларионова, чьи слова приводит пресс-служба «Единой России».

По словам парламентария, в республике многое делается для поддержки семей с детьми, включая многодетные, студенческие и семьи участников СВО. Предоставляется 61 мера социальной поддержки: 6 федеральных и 55 региональных.

«Наиболее эффективные из них: субсидии на оплату услуг ЖКХ, на приобретение лекарственных средств, проезд учащимся, компенсация оплаты за детские сады, единовременная выплата женщинам, проживающим в сельской местности. В республике работают несколько мер, направленных на возможность улучшить жилищные условия: республиканская социальная ипотека, молодежный жилищный конкурс, субсидия для многодетных семей, имеющих 5 и более детей. Еще одна мера поддержки – это действующий в Татарстане бессрочный статус многодетной семьи. Ждем, что в скором времени будет учрежден праздник для многодетных семей - 23 января», - рассказала Татьяна Ларионова, добавив, что меры охватывают многих и дают положительные результаты.

Подводя итоги Года семьи сегодня на заседании фракции «Единой России» в Госсовете РТ, Татьяна Ларионова рассказала, что в республике проживают 55,7 тыс. многодетных семей. Каждый пятый ребенок воспитывается в многодетной семье. В Татарстане 5 семей - с 10 детьми, 7 – с 9 детьми, 32 семьи – с 8 детьми.

«Поддержка, которая рекомендована главой государства, должна предоставляться в связи с почетным статусом многодетной семьи, а не по причине нуждаемости, - заявила Татьяна Ларионова. - В связи с этим отмечу, что в Татарстане меры поддержки предоставляются без критериев нуждаемости. Такой подход наилучшим образом соответствует задачам, поставленным в Указе Президента».

По поручению Президента возрождено почетное звание «Мать-героиня», которое присвоено 100 мамам в нашей стране. Орденом «Родительская слава» в этом году награждена 51 семья, медалью ордена 94 семьи. В республике в 2024-м году награждены медалью «Ана даны – Материнская слава» 39 женщин, родивших и достойно воспитывающих пять и более детей, медалью «Родительская доблесть» - одна многодетная семья.

Сегодня же итоги работы по поддержке семей с детьми и планы на будущий год «Единая Россия» представила на заседании профильной комиссии Генсовета. Это направление работы партии является одним из ключевых и закреплено в отдельном блоке народной программы.

«На прошедшем Съезде мы дополнили нашу народную программу рядом положений в поддержку семей. Над некоторыми партия уже ведёт работу, реализуя поручение Президента по развитию семейной политики. Одна из первоочередных задач – поддержка детей участников специальной военной операции. Это касается предоставления мест в детсадах и школах, льгот при поступлении в вузы и колледжи, иных мер», - напомнил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев. Он также отметил, что партия прорабатывает и другие инициативы.

«Мы закрепляем статус студенческой семьи – законопроект уже принят в первом чтении. Будем и дальше работать над тем, чтобы при вузах создавали комнаты для детей. Успешные практики в регионах есть, их нужно тиражировать. Будем контролировать реализацию программы семейной ипотеки, по которой Президент поручил снять лимиты. Помимо этого, продолжим заниматься вопросами детской безопасности, социальной поддержки семей, поддержки многодетности», - рассказал секретарь Генсовета партии.

Как сообщила глава комиссии «Единой России» по поддержке семьи, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, в 2024 году партия обеспечила более 50 новых просемейных законов.

«Введена новая мера социальной поддержки для семей с двумя и более детьми. В два раза увеличены стандартные налоговые вычеты. Если говорить о поддержке семей участников СВО, военнослужащие, у которых есть ребёнок-инвалид, теперь имеют право на внеочередное обеспечение жильём. Участники СВО больше не будут платить исполнительские сборы. В сфере детской безопасности усилена мера против распространения никотиносодержащей табачной продукции среди детей. Введена уголовная ответственность за повторную продажу вейпов, сигарет и сырья, устройств для них. Ещё более 100 инициатив - в разработке», - сообщила она.

Помимо этого, Президент поддержал инициативу «Единой России» и подписал Указ о едином федеральном статусе многодетной семьи.

«Наша комиссия разработала «золотой стандарт» поддержки многодетных семей. Мы посмотрели, как эта работа идёт в 70 регионах России. На первом месте оказались Липецкая, Ленинградская области: там реализуется 100% мер, которые предложила наша комиссия. На втором - Москва и Санкт-Петербург: 16 из 17 мер. Далее идут Свердловская, Ульяновская Мурманская и Сахалинская области, Республика Коми, Калмыкия, Тульская, Ростовская, Ярославская области, Кабардино-Балкария, Республика Саха (Якутия), Калининградская, Смоленская области и иные регионы», - сообщила Кузнецова.

На федеральном уровне «Единая Россия» продолжит расширять меры поддержки многодетных семей. В том числе, предлагается сделать более гибкими критерии, в соответствии с которыми представляются меры поддержки – этот вопрос также звучал на прямой линии с Президентом.

Также партия предлагает выровнять региональные меры поддержки членов семей участников СВО и условия их предоставления.

«В топ самых распространённых мер вошли: организация и обеспечение отдыха, оздоровления детей участников СВО на льготных условиях, льготы по освобождению от родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми участников СВО в детских садах, льготы при оплате питания и так далее. Мы считаем, что этот перечень нужно расширять», - отметила Кузнецова.

Партия будет работать над созданием стандарта поддержки студенческих семей.

«После принятия законопроекта о студенческой семье в первом чтении, в регионах мы получили волну поддержки. В некоторых субъектах уже действуют такие меры, как специальные программы студенческого маткапитала, единовременная выплата в связи с рождением ребёнка в студенческой семье. В Коми предоставляется региональный маткапитал, если мама младше 24 лет. В Ивановской области – единовременная выплата на покупку жилья. На основе региональных практик будем формировать «золотой стандарт» поддержки студенческой семьи совместно с Минобрнауки», - говорит Кузнецова.

Помимо этого, партия вместе с партнёрскими организациями реализует проекты по популяризации традиционных ценностей, обеспечению детской безопасности при перевозках, проводит регулярный мониторинг детской инфраструктуры, а также организует обследования и лечение для детей с особенностями развития. Эти направления работы «Единая Россия» продолжит.