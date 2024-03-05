В Татарстане в 2024 году продолжается реализация национального проекта «Культура»

В 2024 году в Татарстане продолжается реализация национального проекта «Культура», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Так, в текущем году в рамках регионального проекта «Культурная среда» запланировано открытие 14 новых объектов. Благодаря региональному проекту «Творческие люди» повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования пройдут 1218 специалистов. По региональному проекту «Цифровая культура» продолжится оцифровка книжных памятников и активное использование ранее созданных и открытых виртуальных концертных залов.

Виртуальный концертный зал представляет из себя комплекс оборудования, позволяющий проводить трансляцию культурных мероприятий из центральных концертных залов России, напоминают в пресс-службе Минкульта РТ. Благодаря региональному проекту «Цифровая культура» национального проекта «Культура» в Татарстане открыто 10 виртуальных концертных залов. В муниципальных районах республики виртуальные концертные залы открыты на базе Арской, Елабужской и Менделеевской библиотек, Центральной детской библиотеки имени Г.Тукая Альметьевского района, Центральной библиотеки имени Г.Тукая Нижнекамска, Межпоселенческой центральной библиотеки Спасского района, Краеведческого музея Бавлинского района, Детской школы искусств имени композиторов Яруллиных Мамадыша, Буинской детской школы искусств №1, Центра культуры «Кызыл тау» Набережных Челнов.

«В рамках реализации национального проекта «Культура» мы продолжаем обновлять сельские дома культуры, поставлять музыкальные инструменты для музыкальных школ, открываем модельные библиотеки, оснащаем техникой виртуальные музыкальные залы. Делаем всё для того, чтобы культурная жизнь жителей села была насыщенной», – отметила министр культуры РТ Ирада Аюпова.

Открытие виртуальных концертных залов позволит жителям муниципальных районов Татарстана посмотреть и послушать концерты известных коллективов и солистов в режиме онлайн и в записи.

«Главная цель таких площадок – предоставить доступ к прямым трансляциям выступлений лучших филармонических коллективов планеты. И теперь такая возможность есть у каждого жителя Буинского района», – отмечает глава Буинского района Ранис Камартдинов.

Проект виртуальный концертный зал (ВКЗ) – государственная программа, которая входит в региональный проект «Цифровая культура» национального проекта «Культура» Министерства культуры Российской Федерации. В рамках федерального проекта проводится ежегодный отбор заявок от учреждений культуры на получение финансирования для создания ВКЗ.

Виртуальные концертные залы открываются в России ежегодно с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.