В Татарстане в 2024 году по нацпроекту построят 29 объектов здравоохранения

В Татарстане в 2024 году запланировано строительство 29 объектов здравоохранения и капитальный ремонт 105 зданий медицинских организаций. На эти цели в текущем году предусмотрено 2,12 млрд рублей. Работы пройдут в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

«В республике успешно реализуются все направления нацпроекта “Здравоохранение”. Благодаря этому мы повышаем качество и доступность медицинской помощи, создаем более комфортные условия для наших пациентов», – отметил министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин.

Ежегодно в рамках регионального проекта «Модернизация первичного здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение» в Татарстане строятся ФАПы, производится капитальный ремонт, происходит переоснащение и дооснащение медицинских организаций оборудованием, приобретается автотранспорт.

В период с 2012 по 2023 годы в республике построено 714 ФАПов, 51 врачебная амбулатория, проведен капитальный ремонт в 1466 ФАПах, 95 врачебных амбулаторий и 18 участковых больниц, напомнили в Минздраве РТ.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жилье и городская среда». 29 февраля 2024 года, выступая с посланием Федеральному Собранию, глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».