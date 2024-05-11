В Татарстане в 2024 году по нацпроекту планируется переобучить более 4 тыс. человек

В текущем году в Татарстане планируется провести переобучение более четырех тыс. человек. Обучение будет осуществляться тремя федеральными операторами в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».

В Министерстве труда и социальной защиты РТ дали разъяснение, какие категории граждан могут пройти обучение в 2024 году.

Граждане в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста

Граждане, фактически осуществляющие уход за ребенком и находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет

женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста от 0 до 7 лет включительно

Инвалиды

Граждане, обратившиеся в органы службы занятости в целях поиска работы

Безработные граждане, зарегистрированные в органах службы занятости

Работники, находящиеся под риском увольнения

Граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, которые получили удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации

Ветераны боевых действий, принимавшие участие (содействовавшие выполнению задач) в специальной военной операции на территориях Донецкой и Луганской народных республик и Украины с 24 февраля 2022 года, на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года, уволенные с военной службы (службы, работы)

Лица, принимавшие в соответствии с решениями органов публичной власти ДНР и ЛНР участие в боевых действиях в составе Вооруженных Сил Донецкой Народной Республики, Народной милиции Луганской Народной Республики, воинских формирований и органов Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, начиная с 11 мая 2014 года

Члены семей лиц, указанных в подпунктах «9» и «10», погибших (умерших) при выполнении задач в ходе специальной военной операции (боевых действий), члены семей лиц, умерших после увольнения с военной службы (службы, работы), если смерть таких лиц наступила вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученного ими при выполнении задач в ходе специальной военной операции (боевых действий) ветераны боевых действий

Отдельные категории молодежи в возрасте до 35 лет включительно

По окончании обучения граждане получают документы о квалификации в соответствии с законодательством об образовании.

В ведомстве также пошагово пояснили, как записаться на обучение:

Шаг 1. Перейти на сайт https://trudvsem.ru/

Шаг 2. Нажать на баннер «Пройдите обучение в рамках Федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография»

Шаг 3. Нажать кнопку «Записаться на обучение» и пройти авторизацию через портал госуслуг

Шаг 4. Выбрать подходящие Вам: • категорию участника • регион и форму обучения • компетенцию, которой Вы хотите обучиться • место обучения

Шаг 5. Проверить персональные данные, выбрать регион и город проживания

Шаг 6. Отправить заявку

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда». 29 февраля 2024 года, выступая с посланием Федеральному Собранию, глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».