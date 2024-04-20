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В Татарстане в 2024 году по нацпроекту откроют 14 новых объектов культуры
В Татарстане в рамках национального проекта «Культура» в 2024 году откроют 14 новых объектов культуры. Об этом сообщила министр культуры РТ Ирада Аюпова.
«Сохранение культурного достояния, обеспечение преемственности культурных традиций, поддержка профессионального искусства и всех форм творчества, культурных инноваций, обеспечивающих рост культурного потенциала общества, их трансляция во всех уголках России и за ее пределами – это те ключевые точки, определяющие целевые приоритеты национального проекта», – отметила министр.
В республике в текущем году в рамках нацпроекта продолжается реализация трех региональных проектов: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».
14 новых объектов будет открыты в рамках регионального проекта «Культурная среда». Так, в Апастовском и Алькеевском районах появятся новые сельские дома культуры на 45 и 100 мест. В Сармановском районе капитально отремонтируют Сармановскую детскую школу искусств им. И.Г.Шакирова. Капитальный ремонт пройдет в Зеленодольском театре и музее, Краеведческом музее Бавлинского района, также пройдут ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия «Валяльная фабрика Родигиных, 1870-е гг.», расположенного в Кукморском районе.
В Минкульте РТ добавили, что в текущем году будут технически оснащены три музея – Музей истории Тетюшского края, Арский историко-этнографический музей «Казан арты», Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.
Новые модельные библиотеки появятся на территории Елабужского, Дрожжановского и Кукморского районов.
Благодаря региональному проекту «Творческие люди» повышение квалификации на базе центров непрерывного образования пройдут 1218 специалистов. Обучение для участников программы проходит в ведущих вузах страны в сфере культуры, в том числе в Казанском государственном институте культуры.
По региональному проекту «Цифровая культура» продолжится оцифровка книжных памятников. Также в 2024 году продолжится активное использование ранее созданных и открытых виртуальных концертных залов.
Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жилье и городская среда». 29 февраля 2024 года, выступая с посланием Федеральному Собранию, глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».
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