В Татарстане в 2024 году благоустроят пляж на реке Карла

В Буинском районе Татарстана благоустроят еще один пляж на реке Карла. Начало работ намечено на 2024 год. Водный объект появится в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в состав национального проекта «Жилье и городская среда». Будущий пляж будет рассчитан примерно на 500-1000 человек.

«По итогам рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2024 году, жители Буинского района поддержали обустройство пляжа с зоной активного отдыха на реке Карле в деревне Мещеряково», — сообщила «Татар-информу» ведущий специалист отдела по работе со средствами массовой информации, общественностью, письмами и контролю исполнения Гулия Ахметзянова.

В Досуговом центре Буинска прошли общественные обсуждения по проекту строительства будущего пляжа. На данное мероприятие приехал эксперт в области архитектуры общественных пространств Эдуард Губеев, который внёс значительный вклад в благоустройство Татарстана. Он ознакомил буинцев с проектом строительства пляжа.

Жители Буинска приняли активное участие в обсуждении. Каждому из них была предоставлена возможность написать на листе свои пожелания. Некоторые нюансы были обсуждены публично.

Эдуард Губеев пообещал буинцам, что все предложения будут учтены при строительстве данного объекта.

Ранее в Буинском районе по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» прошла реконструкция моста через реку Карла. Искусственное сооружение расположено на 1,1 км автодороги Казань — Ульяновск — Кондитерская фабрика.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента Владимира Путина.