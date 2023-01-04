В Татарстане в 2023 по нацпроекту создадут 10 новых глэмпингов

18 предпринимателей Татарстана победили в конкурсе на предоставление субсидий на поддержку общественных инициатив, направленных на создание модульных некапитальных средств размещения, в том числе глэмпингов. Конкурс проводился в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

В итоге предприниматели получили 271,1 млн рублей (за счет средств федерального бюджета – 219,6 млн рублей, за счет республиканского бюджета – 51,5 млн рублей), сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по туризму.

За счет данной меры поддержки в Татарстане создадут 10 новых и расширят 8 существующих средств размещения – это 230 новых домиков с возможностью размещения порядка 730 человек в Казани и девяти районах республики.

Сейчас в Казани и 12 районах республики работают 19 объектов нового формата отдыха на природе. Одни комплексы предлагают полный спектр гостиничных услуг – размещение в комфортабельных домиках, которые оснащены всеми удобствами. На территории некоторых комплексов имеются свободный доступ к беспроводному интернету Wi-Fi, а также различные виды бань и открытых подогреваемых бассейнов. Концепции других комплексов, наоборот, предлагают гостям уединение с природой вдали от цивилизации, так как все объекты загородного отдыха располагаются в самых живописных местах Татарстана – на берегах рек, озер, на опушках лесов.

Напомним, в 2022 году на реализацию нацпроекта в республике было предусмотрено 543,2 млн рублей, где 384,1 млн рублей – федеральные средства и 159,1 млн рублей из бюджета Татарстана.