В Татарстане предложили провести Всероссийский слёт студенческих трудовых отрядов. Он может пройти в 2023 году, в честь 65-летия движения СТО в России.

Такое предложение прозвучало на заседании межведомственного координационного совета по вопросам поддержки и развития движения студенческих трудовых отрядов в Татарстане, которое прошло в рамках молодежного образовательного форума «Работа молодым».

«Что касается Всероссийского слета студенческих трудовых отрядов в Татарстане в 2023 году, мы сформируем мнения и внесём на рассмотрение Президенту РТ Рустаму Минниханову», - отметила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, модерировавшая мероприятие.

Кроме того, на заседании рассмотрели актуальные вопросы поддержки движения трудовых отрядов, наиболее удачные практики, реализованные в Татарстане и ближайшие планы. В частности, обсудили необходимые правовые акты, необходимые для развития.

«Студенческие трудовые отряды всегда были точкой кипения, они на 60 дней объединяют самых передовых и инициативных студентов. Наша задача направить это в современное русло. Гитара, костер, песни - это то, что объединяет, но ещё это должно стать точкой реализации себя для молодых ребят», - заявил депутат Госдумы РФ от РТ Айрат Фаррахов.

Он добавил, что на сегодняшний день особенно важно университетское технологическое предпринимательство. Государство, в свою очередь, постарается создать для этого налоговые условия, чтобы оно носило характер официальной деятельности.

Кроме заседания, для молодых людей на форуме была организована ярмарка вакансий, где можно было ознакомиться с предложениями, которые предоставляют предприятия республики.

«Актуальность вопроса трудоустройства молодежи очевидна. Одно из главных условий его решения - качество взаимодействия органов государственной власти, организаций, студентов. Сегодня здесь есть и ярмарка вакансий, где в реальном формате рассказывается, что ждёт ребят в той или иной организации. Также на одной из площадок мы рассказываем о лучших практиках работы студенческих отрядов», - сообщил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

Вопрос временного трудоустройства молодежи также очень актуален. Согласно исследованию Минмолодежи РТ, около 60% студентов параллельно с учебой подрабатывают, заключил министр.