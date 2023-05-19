В Татарстане за этот год на 3,4% увеличилось число представителей МСБ

В реестре Федеральной налоговой службы по РТ по состоянию на 10 мая 2023 года зарегистрировано более 171 тыс. субъектов МСП, что на 3,4% больше по сравнению с предыдущим годом. Об этом Уполномоченный при Раисе РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев сказал на сессии Генпрокуратуры РФ «Защита прав предпринимателей и инвесторов в России и странах Организации исламского сотрудничества», состоявшейся в рамках KazanForum.

Несмотря на вызовы последних трех лет в регионе удалось сохранить стабильную ситуацию в малом и среднем бизнесе, констатировал он.

Модератор – генеральный директор АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей «ЗаБизнес.РФ» Элина Сидоренко – отметила уникальный опыт Татарстана, где бизнес-омбудсмен одновременно является помощником Раиса РТ. «Это показывает, что для главы республики защита прав предпринимателей является одним из приоритетов», – подчеркнула модератор.

Фарид Абдулганиев подробно рассказал об опыте республики по работе с предпринимателями и выстраиванию диалога с бизнес-сообществом. За три года на горячую линию поступило почти 24 тыс. обращений от бизнеса, пик пришелся на ковидный 2020 год (обработано 17 тыс. заявлений). «Были дни, когда в течение суток мы получали 650 обращений», – отметил бизнес-омбудсмен. Сейчас количество заявлений заметно снизилось, что говорит о нормализации ситуации: за первые четыре месяца 2023 года поступило всего 289 письменных и устных обращений.

Особо бизнес-омбудсмен поблагодарил Прокуратуру РТ за жесткую позицию в отношении ограничения «аппетита» контролеров. Из поступивших в прошлом году 614 обращений о проведении внеплановых проверок предпринимателей Прокуратурой РТ было согласовано только 173.

В дискуссии на сессии также приняли участие заместитель генпрокурора России Петр Городов, депутат Госдумы Сергей Морозов, замдиректора Росфинмониторинг Герман Негляд, заместители генеральных прокуроров Азербайджана и Таджикистана.