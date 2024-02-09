В Татарстане в 2023 году вырос объем промышленного производства

Объем промышленного производства в Татарстане по итогам 2023 года вырос на 3,3%, следует из отчета Росстата.

Согласно опубликованным данным, объем обрабатывающего производства в РТ вырос на 6%, объем обеспечения электрической энергией, газом и паром – на 0,3%, объем водоснабжения, водоотведения, утилизации отходов, а также деятельности по ликвидации загрязнений – на 0,8%.

Ранее сообщалось, что в 2023 году в Татарстане произведено 2 млн 187 тыс. тонн молока с ростом на 149 тыс. тонн (107% к уровню 2022 года), а также 1 млрд 570 млн штук яиц (рост 2%) и 512 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе (97%).