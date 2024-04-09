В Татарстане в 2023 году средняя загрузка глэмпингов составила около 50%

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В Татарстане в прошлом году средняя загрузка глэмпингов составила около 50%. Об этом сообщил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов на заседании Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству.

«В Татарстане активно развивается это направление. И новый импульс развития получило, когда появились меры федеральной поддержки. За 2022 – 2024 годы в республике поддержан 31 проект по созданию глэмпингов», – рассказал спикер.

Иванов уточнил, что за счет федеральной субсидии и республиканского софинансирования предприниматели получили более 500 млн рублей на создание глэмпингов. «Мы видим, что интерес к этой мере поддержки не падает», – подчеркнул он.

Председатель Госкомитета по туризму добавил, что в этом году ожидается очередное объявление конкурса Минэкономразвития РФ уже по предоставлению субсидий в 2025 году. «То есть эта мера поддержки будет продолжена, количество таких объектов будет увеличиваться», – заключил он.