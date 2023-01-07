В Татарстане в 2023 году по нацпроекту завершат демонтаж бездействующих трубопроводов

В Татарстане продолжается реализация мероприятий «Демонтаж бездействующих трубопроводов Озерного месторождения в акватории Нижнекамского водохранилища» в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология». Стоимость работ составляет 930,5 млн рублей. Работы завершатся в 2023 году, сообщил министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков.

«Еще одним крупным объектом, несущим риск возможного негативного воздействия на воды Нижнекамского водохранилища, являются бездействующие трубопроводы Озерного месторождения нефти. Они оказались затоплены после поднятия уровня водохранилища и в настоящее время представляют угрозу не только Волге, но и четверти населения Республики Татарстан, ведь водохранилище обеспечивает водой миллион человек. Мы не хотим ликвидировать последствия ЧП, мы хотим предотвратить его», – сказал Шадриков.

Общая протяженность бездействующих подводных трубопроводов, обнаруженных по результатам водолазного обследования, составляет 29 км, из которых 23 км, согласно проекту, подлежит демонтажу. В 2016 году была разработана проектно-сметная документация. В 2020 году проект был передан в собственность Татарстана.