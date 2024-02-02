В Татарстане в 2023 году партийный десант «Единой России» выезжал 1300 раз на объекты

Фото: Информационный центр татарстанского регионального отделения «Единой России»

Итоги реализации народной программы «Единой России» подвели на заседании программной комиссии партии под председательством Дмитрия Медведева.

«За 2023 год выполнены 96% положений народной программы. Несмотря на трудности, с которыми сталкивается наша страна, мы не допустили отказов от обязательств перед гражданами. Для нас принципиально важно доказать людям, что мы действительно держим слово», - подчеркнул Медведев.

Так же он напомнил, что на Съезде партии в декабре приняли решение о поддержке кандидатуры Владимира Путина на выборах Президента и результат совместной партийной работы — это безусловно важный вклад в победу Владимира Путина на предстоящих выборах. Более подробно Председатель партии остановился на некоторых итогах реализации народной программы. В частности, «Единая Россия» продолжает уделять приоритетное внимание развитию медицины и оптимизации первичного звена, а также соцподдержке населения и дальнейшей реализации народной программы.

В свою очередь, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что с начала реализации народной программы создали и модернизировали более 83 тысяч соцобъектов. Построено 1338 школ, 1676 детсадов, 882 медучреждения, 145 спортивных комплексов. Капитально отремонтировано 2,8 тысячи школ и 4,2 тысячи медучреждений. Бюджетными поправками увеличено финансирование программы «Профессионалитет», выделены допсредства на программу комплексного развития сельских территорий, стимулирование спроса на покупку отечественных машин, модернизацию служб занятости. Кроме этого, принят новый закон о занятости — он гарантировал ежегодную индексацию МРОТ, преимущества для ветеранов СВО при трудоустройстве, оказание помощи людям, желающим сменить работу. Значимой частью народной программы «Единой России» стала поддержка участников СВО и членов их семей.

«Установлено 3,9 тысячи ФАПов. Отремонтировано более 2,1 тысячи почтовых отделений и 278 общежитий вузов. Благоустроены 21 тысяча дворов и общественных пространств. Приняты законы по регулированию кредитных каникул и обеспечению финансовой защиты семей участников СВО, предоставлению бесплатной юридической помощи и упрощению процедур, связанных с оформлением различных документов, выстраиванию полноценной системы льгот в сфере образования», — рассказал Турчак.

Он отметил, несмотря на высокие показатели исполнения народной программы в 2023 году, осталось несколько невыполненных положений. В 2023 году в программный документ «Единой России» были внесены изменения. В частности, появился раздел «Развитие новых регионов» — его исполнение в прошлом году составило 97%.

«В 2023 году был запланирован ремонт 3208 медицинских учреждений первичного звена. Из них в 91 ремонт не завершен. Аналогичная история – с почтовыми отделениями. Из 1282 отделений, подлежащих ремонту, в 90 работы все еще не завершены. Мы также не успели принять закон о статусе наставничества, устанавливающий преференции для наставников в системе образования. Прошу координаторов, которые за эти направления отвечают, оперативно закрыть свои "долги"», — сказал секретарь Генсовета.

Он также анонсировал создание программного комплекса «Спутник народной программы». Он позволяет визуализировать на карте объекты народной программы, назначать ответственных за каждый, организовать онлайн-взаимодействие с жителями по обсуждению планов, приемке результатов, оценке качества работ.

По словам заместителя секретаря Татарстанского регионального отделения партии, депутата Госсовета РТ Риммы Ратниковой, в Татарстане в 2023 году в рамках народной программы «Единой России» партийный десант выезжал на объекты 1300 раз. А сотрудничали с партдесантом в ушедшем году более 285 тысяч жителей республики. Кроме того, парламентарий напомнила направления, которые активно развиваются в рамках народной программы в Татарстане: благоустройство общественных пространств, ремонт школ и спортзалов, строительство ФАПов, амбулаторий и Домов культуры, модернизация почты на селе, а также поддержка театров, школ искусств и создание модельных библиотек. В частности, по народной программе в республике новую жизнь получила 31 школа в семи районах, ремонт проведен в 32 сельских и 2 городских почтовых отделениях.

«Ход работ на постоянном контроле депутатов всех уровней, педагогических и родительских сообществ. Муниципальные образования региона готовы к активной работе в наступившем 2024 году», — отметила Ратникова.