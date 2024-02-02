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В Татарстане в 2023 году партийный десант «Единой России» выезжал 1300 раз на объекты
Итоги реализации народной программы «Единой России» подвели на заседании программной комиссии партии под председательством Дмитрия Медведева.
«За 2023 год выполнены 96% положений народной программы. Несмотря на трудности, с которыми сталкивается наша страна, мы не допустили отказов от обязательств перед гражданами. Для нас принципиально важно доказать людям, что мы действительно держим слово», - подчеркнул Медведев.
Так же он напомнил, что на Съезде партии в декабре приняли решение о поддержке кандидатуры Владимира Путина на выборах Президента и результат совместной партийной работы — это безусловно важный вклад в победу Владимира Путина на предстоящих выборах. Более подробно Председатель партии остановился на некоторых итогах реализации народной программы. В частности, «Единая Россия» продолжает уделять приоритетное внимание развитию медицины и оптимизации первичного звена, а также соцподдержке населения и дальнейшей реализации народной программы.
В свою очередь, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что с начала реализации народной программы создали и модернизировали более 83 тысяч соцобъектов. Построено 1338 школ, 1676 детсадов, 882 медучреждения, 145 спортивных комплексов. Капитально отремонтировано 2,8 тысячи школ и 4,2 тысячи медучреждений. Бюджетными поправками увеличено финансирование программы «Профессионалитет», выделены допсредства на программу комплексного развития сельских территорий, стимулирование спроса на покупку отечественных машин, модернизацию служб занятости. Кроме этого, принят новый закон о занятости — он гарантировал ежегодную индексацию МРОТ, преимущества для ветеранов СВО при трудоустройстве, оказание помощи людям, желающим сменить работу. Значимой частью народной программы «Единой России» стала поддержка участников СВО и членов их семей.
«Установлено 3,9 тысячи ФАПов. Отремонтировано более 2,1 тысячи почтовых отделений и 278 общежитий вузов. Благоустроены 21 тысяча дворов и общественных пространств. Приняты законы по регулированию кредитных каникул и обеспечению финансовой защиты семей участников СВО, предоставлению бесплатной юридической помощи и упрощению процедур, связанных с оформлением различных документов, выстраиванию полноценной системы льгот в сфере образования», — рассказал Турчак.
Он отметил, несмотря на высокие показатели исполнения народной программы в 2023 году, осталось несколько невыполненных положений. В 2023 году в программный документ «Единой России» были внесены изменения. В частности, появился раздел «Развитие новых регионов» — его исполнение в прошлом году составило 97%.
«В 2023 году был запланирован ремонт 3208 медицинских учреждений первичного звена. Из них в 91 ремонт не завершен. Аналогичная история – с почтовыми отделениями. Из 1282 отделений, подлежащих ремонту, в 90 работы все еще не завершены. Мы также не успели принять закон о статусе наставничества, устанавливающий преференции для наставников в системе образования. Прошу координаторов, которые за эти направления отвечают, оперативно закрыть свои "долги"», — сказал секретарь Генсовета.
Он также анонсировал создание программного комплекса «Спутник народной программы». Он позволяет визуализировать на карте объекты народной программы, назначать ответственных за каждый, организовать онлайн-взаимодействие с жителями по обсуждению планов, приемке результатов, оценке качества работ.
По словам заместителя секретаря Татарстанского регионального отделения партии, депутата Госсовета РТ Риммы Ратниковой, в Татарстане в 2023 году в рамках народной программы «Единой России» партийный десант выезжал на объекты 1300 раз. А сотрудничали с партдесантом в ушедшем году более 285 тысяч жителей республики. Кроме того, парламентарий напомнила направления, которые активно развиваются в рамках народной программы в Татарстане: благоустройство общественных пространств, ремонт школ и спортзалов, строительство ФАПов, амбулаторий и Домов культуры, модернизация почты на селе, а также поддержка театров, школ искусств и создание модельных библиотек. В частности, по народной программе в республике новую жизнь получила 31 школа в семи районах, ремонт проведен в 32 сельских и 2 городских почтовых отделениях.
«Ход работ на постоянном контроле депутатов всех уровней, педагогических и родительских сообществ. Муниципальные образования региона готовы к активной работе в наступившем 2024 году», — отметила Ратникова.
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