В Татарстане в 2023 году отремонтируют 143 школьных пищеблока

В Татарстане в следующем году продолжится реализация республиканской программы по ремонту школьных столовых и оснащению их оборудованием. В 2023 году планируется отремонтировать 143 пищеблока. Об этом сообщил министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин на итоговой пресс-конференции.

«1 млрд рублей выделяется на программу ремонта пищеблоков и обновления материально-технической базы. В этом году 167 пищеблоков отремонтировали и оснастили оборудованием. На следующий год школы отобраны по заявкам муниципальных управлений образования, согласованы с Роспотребнадзором», – рассказал глава Минобрнауки.

Всего за два года в 363 пищеблоках общеобразовательных организаций Татарстана проведены ремонтные работы. В прошлом году отремонтированы пищеблоки с приобретением оборудования в 196 школах 44 районов. В этом году ремонт выполнен в школах 45 муниципальных районов.

Кроме того, по словам Хадиуллина, финансирование программы по ремонту общежитий учреждений среднего профессионального образования в 2023 году увеличат в два раза – до 400 млн рублей. В этом году общежития колледжей и техникумов были отремонтированы на 200 млн рублей.