В Татарстане в 2023 году лесовосстановление проведено на площади 3,6 тыс. га

В текущем году в Татарстане работы по лесовосстановлению проведены на площади 3,6 тыс. га. Такие данные были озвучены на совещании в Минлесхозе РТ, где подводились итоги выполненных лесокультурных работ в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

Первый заместитель министра Ильгизар Зарипов, который выступил с основным докладом, также сообщил, что в рамках лесокультурного сезона были выполнены мероприятия по дополнению лесных культур на площади 4 тыс. га и подготовке участков почвы под культуры будущего года на площади 1,4 тыс. га.

Ильгизар Зарипов добавил, что на сегодняшний день собрано 11,6 тонны семян основных лесообразующих пород, сообщает Минлесхоз РТ. «Прошу выполнить план по заготовке семян липы мелколистной на объектах лесного семеноводства», – подчеркнул он, обращаясь к руководителям подведомственных учреждений.

Региональный проект «Сохранение лесов в Республике Татарстан» начал реализовываться в 2019 году. Его главная цель – обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году. Для достижения этой цели установлены два целевых индикатора: отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений (в процентном соотношении), а также ущерб от лесных пожаров, исчисляемый в денежном выражении.

Национальные проекты реализуются в стране по инициативе и поручению Президента РФ Владимира Путина.