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Ру Тат
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Экономика
10 июля 2022  17:15

В Татарстане в 2022-м больше других отраслей вырос оборот добывающей промышленности

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По данным Татарстанстата, оборот за январь — май 2022 года по отношению к тому же периоду 2021-го у организаций, занимающихся добычей полезных ископаемых, составил 160,6%.

В целом оборот по республике за первые пять месяцев год к году достиг 117,5%.

Снижение оборота зафиксировано у гостиниц и предприятий общественного питания, а также научной и технической деятельности, при этом организации, связанные с информацией и связью, нарастили оборот до 124,5%.

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