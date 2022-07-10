В Татарстане в 2022-м больше других отраслей вырос оборот добывающей промышленности
По данным Татарстанстата, оборот за январь — май 2022 года по отношению к тому же периоду 2021-го у организаций, занимающихся добычей полезных ископаемых, составил 160,6%.
В целом оборот по республике за первые пять месяцев год к году достиг 117,5%.
Снижение оборота зафиксировано у гостиниц и предприятий общественного питания, а также научной и технической деятельности, при этом организации, связанные с информацией и связью, нарастили оборот до 124,5%.