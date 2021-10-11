В Татарстане в 2022 году рост реальной заработной платы прогнозируется на уровне около 3%

В Татарстане в следующем году планируется рост реальной заработной платы на уровне 102,7%. Об этом сообщил министр экономики республики Мидхат Шагиахметов на парламентских слушаниях по законопроекту о бюджете РТ на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов.

«Особо важно обратить внимание на организацию заработной платы там, где она значительно ниже средней по отрасли и региону в целом», — сказал докладчик.

Глава Минэкономики подчеркнул, что ключевой задачей по-прежнему остается повышение занятости населения во всех муниципальных образованиях. «К концу текущего года планируется, что численность безработных будет на уровне примерно 20 тыс. человек», — отметил он.

Шагиахметов добавил, что темп роста валового регионального продукта в 2022 году прогнозируется на уровне 103,6% за счет вклада промышленного производства, сельского хозяйства, торговли и строительства.