В Татарстане в 2022 году реализуют 104 объекта по нацпроектам и федеральным программам

В Татарстане в 2022 году планируют реализовать 6 нацпроектов, 11 федеральных программ, 104 объекта, сообщил глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин на совещании в Доме Правительства. Об этом информирует пресс-служба Президента РТ.

По словам министра, в течение года список объектов будет обновляться

Так, 37 объектов планируется реализовать по национальному проекту «Жилье и городская среда». В рамках национального проекта «Экология» продолжат строить объекты, начатые в 2021 году.

Запланировано строительство, реконструкция и капитальный ремонт 49 объектов по национальному проекту «Здравоохранение». Строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 11 объектов включают в себя мероприятия нацпроекта «Культура».

Один объект на сегодня — детский сад в г. Казани — должен быть построен по нацпроекту «Демография». Капитальный ремонт двух спортивных залов и школы на 100 мест предусмотрен в рамках национального проекта «Образование».

Как пояснил министр, помимо национальных проектов, Минстрой РТ задействован в реализации еще 6 государственных программ, самая крупная из них — программа «Развитие образования», по которой планируют отремонтировать 66 школ.

Работы по 16 объектам включены в мероприятия по комплексному развитию сельских территорий.

По программе «Развитие водохозяйственного комплекса» проведут берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в Камском Устье, а также отремонтируют 14 гидротехнических сооружений в водоемах.