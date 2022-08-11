В Татарстане в 2022 году продажа алкоголя выросла на 6%

С начала 2022 года в Татартане растет продажа алкоголя — показатель оказался рекордным за последние девять лет. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Так, по итогам первого полугодия объемы продаж выросли на 6% к аналогичному периоду 2021 года — до 2,75 млн дал. В январе-июне 2021-го на территории региона было реализовано 2,61 млн дал.

Отмечается, что нынешние показатели оказались рекордными, поскольку в последние годы наблюдалось сокращение продаж алкоголя в республике. Минимум был зафиксирован в 2015-м и составил 2,57 млн дал.

Власти неоднократно высказывали озабоченность сокращением продаж алкоголя в республике, полагая, что население переходит на потребление контрафактной продукции. «Основная причина сложившейся ситуации — это уменьшение магазинов в сельской местности», — заявлял вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин.

«С 2020 года в России идет постепенный рост потребления алкоголя», — сказал директор Центра исследования федеральных и региональных рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз.

Подобная тенденция, по его словам, связана с началом пандемии. Он пояснил, что если раньше средний класс отдыхал за рубежом, где и выпивал огромные объемы алкоголя, то с 2020-го он отдыхает в России.

Рост в 2022 году обусловлен проведением специальной операции на Украине. Вадим Дробиз отметил, что этот кризис «прежде всего, психологический». Рост потребления на 6% он назвал «нормальным». «Ну, пил человек 100 грамм водки в день, теперь пьет 106 грамм», — сказал Дробиз.