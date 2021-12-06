В Татарстане в 2022 году планируется отремонтировать более 230 школьных пищеблоков

В следующем году в Татарстане по республиканской программе планируется провести ремонт пищеблоков в 236 школах. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин во время прямого эфира, организованного в соцсети Instagram.

Глава Минобрнауки напомнил, что в Татарстане принята новая республиканская программа по ремонту школьных пищеблоков. На ее реализацию в этом году выделен 1 млрд рублей.

«В этом году в 198 школах проведен капитальный ремонт пищеблоков. Приобрели современное оборудование и оснастили», — рассказал он.

Хадиуллин добавил, что в республике также ремонтируются общежития учреждений среднего профессионального образования.

«Главный вопрос — добиться, чтобы на федеральном уровне появилась такая программа. В республике 65 общежитий, всего 98 учреждений среднего профессионального образования. Надеемся, что, как и в этом году, примерно на 200 млн рублей продолжим ремонт общежитий средних профессиональных учебных заведений», — подчеркнул он.