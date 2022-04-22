За год в Татарстане отремонтируют 22 детских оздоровительных лагеря

В 2022 году в программу реновации «Лето — детям» в Татарстане вошли 22 детских оздоровительных лагеря. В 12 из них будет осуществлена разработка проекта, в 10 проведут строительно-монтажные работы. Об этом на малой коллегии Минмолодежи РТ по теме отдыха и оздоровления детей в детских лагерях рассказал глава ведомства Тимур Сулейманов.

«В рамках программы „Лето — детям“ с 2019 по 2021 год в 26 ДОЛ проведены ремонтные работы на общую сумму 3,3 млрд рублей. В программу 2022 года включено 22 ДОЛ, из них по 12 лагерям запланирована разработка проекта, по 10 лагерям — выполнение строительно-монтажных работ», — отметил спикер.

По его словам, благодаря программе «Лето — детям» в Татарстане формируется уникальная в масштабах страны инфраструктура детского отдыха.

Сулейманов добавил, что в этом году также запланировано открытие нового лагеря на территории Республики Крым, где уже возведены многофункциональный спортивный комплекс, образовательный центр, столовая и спальный корпус. На площадке центра будут реализованы профильные смены для одаренных детей и талантливой молодежи Татарстана, выездные школы олимпиадной подготовки, сборы спортивных молодежных и детских федераций, конкурсы, семинары, симпозиумы и другие проекты.

Будет продолжена работа по ремонту подъездных путей к детским оздоровительным лагерям. На эти цели выделено около 250 млн рублей, сообщил глава Минмолодежи РТ.

«Опыт республики сегодня востребован на федеральном уровне. Сегодня мы вместе с коллегами из федерального центра участвуем в разработке федеральной программы по восстановлению и строительству в регионах России объектов отдыха детей и их оздоровления до 2030 года», — поделился министр.