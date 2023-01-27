В Татарстане в 2022 году достигнуты все целевые показатели реализации нацпроектов
В 2022 году Республика Татарстан участвовала в реализации 13 национальных проектов, включающих 49 региональных проектов. На их воплощение в жизнь было направлено 43,7 млрд рублей.
Во всех районах республики активно велось строительство социально значимых объектов, закупалось оборудование и улучшалось материально-техническая база образовательных и медицинских учреждений.
Кроме того, оказывались меры поддержки предпринимателям, производились социальные выплаты семьям с детьми, прошли обучение новым профессиям различные категории татарстанцев.
За счет средств национальных проектов в 2022 году было построено и отремонтировано в общей сложности 228 объектов. Это школы, детские сады, поликлиники, парки и скверы, спортивные объекты, дома культуры, театры, школы искусств, музеи, дороги.
Реализация всех запланированных мероприятий позволила достичь всех установленных социально-экономических показателей по итогам 2022 года:
• количество благоустроенных общественных территорий для комфортного пребывания жителей республики составило 233 единицы;
• уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями составил 71,5%;
• 85,35% детей в возрасте от пяти до 18 лет охвачены дополнительным образованием;
• расселено 16,15 тыс. кв. метров непригодного для проживания жилищного фонда;
• в нормативном состоянии находится 83,19% дорог городских агломераций;
• доля населения республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, составляет 94,2%.
Все мероприятия нацпроектов направлены на улучшение качества жизни в Татарстане и получение новых возможностей для самореализации.