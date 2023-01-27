В Татарстане в 2022 году достигнуты все целевые показатели реализации нацпроектов

В 2022 году Республика Татарстан участвовала в реализации 13 национальных проектов, включающих 49 региональных проектов. На их воплощение в жизнь было направлено 43,7 млрд рублей.

Во всех районах республики активно велось строительство социально значимых объектов, закупалось оборудование и улучшалось материально-техническая база образовательных и медицинских учреждений.

Кроме того, оказывались меры поддержки предпринимателям, производились социальные выплаты семьям с детьми, прошли обучение новым профессиям различные категории татарстанцев.

За счет средств национальных проектов в 2022 году было построено и отремонтировано в общей сложности 228 объектов. Это школы, детские сады, поликлиники, парки и скверы, спортивные объекты, дома культуры, театры, школы искусств, музеи, дороги.

Реализация всех запланированных мероприятий позволила достичь всех установленных социально-экономических показателей по итогам 2022 года:

• количество благоустроенных общественных территорий для комфортного пребывания жителей республики составило 233 единицы;

• уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями составил 71,5%;

• 85,35% детей в возрасте от пяти до 18 лет охвачены дополнительным образованием;

• расселено 16,15 тыс. кв. метров непригодного для проживания жилищного фонда;

• в нормативном состоянии находится 83,19% дорог городских агломераций;

• доля населения республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, составляет 94,2%.

Все мероприятия нацпроектов направлены на улучшение качества жизни в Татарстане и получение новых возможностей для самореализации.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина (на основании так называемого «майского» указа 2018 года).