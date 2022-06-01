В Татарстане в этом году будут открыты 7 футбольных манежей и 8 спортзалов

В Татарстане ведется строительство крупных спортивных объектов: в 2022 году в районах республики будут открыты семь футбольных манежей и восемь спортзалов. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель министра спорта РТ Алмаз Мингулов.

В прошлом году были открыты 9 спортивных площадок, пять футбольных манежей.

«70% районов по Татарстану имеют показатель свыше 100% обеспеченности спортивными объектами. А такие города как Казань и Челны имеют низкий показатель, так как в этих городах большая плотность населения и они имеют большую потребность в спортобъектах. Ведем работу с Минэкономики для того, чтобы создать в каждой точке небольшое малобюджетное спортивное сооружение. При этом точно могу сказать, что каждый район имеет как ледовый дворец, так и спортивный зал и бассейн. Нет ни одного райцентра в республике, где бы не было отдельно стоящего спортзала и бассейна. Только 13 районов не имеют ледовых сооружений», — отметил спикер.

Также в Татарстане реализуются новые направления федерального проекта «Детский спорт».

По словам координатора партийного проекта «Детский спорт» Ольги Павловой, в Татарстане реализуется программа «Дворовый тренер», ориентированная на проведение тренировок по наиболее популярным видам спорта — на дворовых площадках, школьных стадионах и в спортиных залах во внеурочное и на каникулах, а также соревнования среди дворовых команд.

Еще один проект — направление «Спортивное лето», в рамках которого реализуется Всероссийский фестиваль детского дворового футбола и детского дворого баскетбола.

9 апреля текущего года баскетболисты команды многопрофильного лицея имени А. М. Булатова из города Кукмора стали победителями всероссийского чемпионата Школьной баскетбольной лиги. В текущем сезоне во всероссийском чемпионате Школьной баскетбольной лиги приняли участие почти 12 тыс. команд школьников из 68 регионов России.