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Ру Тат
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Технологии
26 января 2022  12:58
Александр Хевронин

В Татарстане в 2022 году будет установлено 1,1 тыс. видеокамер

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По предложению МВД и ФСБ в общественных зонах Татарстана в этом году планируется установить 1,1 тыс. камер видеонаблюдения, сообщил министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин.

Он подчеркнул, что цифровые технологии играют важную роль в вопросах обеспечения безопасности.

«Общественный порядок в Татарстане контролируют 67 тыс. видеокамер. В 2021 году благодаря им удалось раскрыть более 1,6 тыс. преступлений», — пояснил министр.

Хайруллин добавил, что в планах ведомства — решение вопроса по объединению двух цифровых платформ «Умный город» и «Безопасный город».

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