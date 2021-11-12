В Татарстане в 2022 году откроются пять модельных библиотек

Победителями конкурсного отбора на создание модельных библиотек в 2022 году стали пять муниципальных библиотек. Об этом на выездном совместном заседании Комитета Государственного Совета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам и Экспертного совета при Комитете ГС РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам сообщила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

«Библиотеки будут открыты на базе трех центральных и двух сельских библиотек в Апастовском, Актанышском, Альметьевском, Тюлячинском и Чистопольском муниципальных районах», — подчеркнула министр.

На реализацию проектов на федеральном уровне выделен бюджет на общую сумму 40 млн рублей.

«Эта программа нацелена прежде всего на улучшение социально-культурных условий сельской местности. И в будущем году мы дополнительно получаем средства из федерального бюджета для трансформации библиотечных пространств не в центральных городах, а в небольших населенных пунктах», — заметила Аюпова.

Она отметила, что в этом году, взяв за основу программы, предложенные на федеральном уровне, удалось отобрать пять библиотек для создания на их базе модельных библиотек уже за счет республиканских бюджетных средств. Всего республикой выделено 10 млн рублей на реализацию проектов.

«Трансформация показателей, концепции, а также улучшение материально-технической базы приводят к изменениям по основным показателям. У нас идет рост посещаемости библиотек на 50% в сравнении с 2018 (допандемийным) годом», — отметила Ирада Аюпова.

Под программу обновления попали библиотеки Верхнеуслонского, Бугульминского, Сабинского, Балтасинского и Нурлатского районов.

Аюпова также подчеркнула, что сегодня ведется работа по привлечению специалистов для работы в сельской местности, а также обеспечение библиотек квалифицированными кадрами. Программу переподготовки по направлению «библиотечное дело» в рамках национального проекта «Культура» за три года прошли 673 специалиста.

«У нас 66,5% работников отрасли — это специалисты с библиотечным высшим и средним профессиональным образованием. По данному показателю мы являемся одними из первых в ПФО. Однако около 50% сотрудников — это представители возрастной категории от 40 до 55 лет, и всего 2% — это сотрудники до 25 лет», — обеспокоена министр.

Кроме того, проделана большая работа по обеспечению библиотек республики широкополосным интернетом. На данный момент 94% библиотек имеют доступ в интернет со скоростью передачи данных, которая близка к максимально возможной. По итогам этого года к высокоскоростной связи будет подключено еще более 40 центров.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В 2020 году, после начала пандемии коронавируса, их цели были скорректированы.