В Татарстане в 2021 году задержано почти 700 автомобилей должников по налогам

По результатам проведения совместных рейдовых мероприятий налоговой службы, ГИБДД и судебных приставов-исполнителей в 2021 году на дорогах Татарстана задержано 683 транспортных средства должников. Общая сумма задолженности физлиц составляла свыше 25 млн рублей, более 20 млн рублей были погашены, сообщает УФНС по Татарстану.

Налоговая служба РТ напоминает о необходимости уплаты налогов в срок. За каждый календарный день просрочки начисляются пени на сумму недоимки в размере 1/300 ставки рефинансирования Центробанка РФ. Кроме того, налоговый орган может обратиться в суд с заявлением о взыскании с налогоплательщика причитающейся к уплате суммы за счет имущества, в том числе денежных средств. При этом сумма долга увеличится на размер госпошлины. После вынесения судебного приказа материалы направляются в службу судебных приставов для взыскания.

Судебные приставы возбуждают исполнительное производство, и в случае отсутствия добровольной уплаты в срок должник заплатит еще и исполнительский сбор: 7% от подлежащей к взысканию суммы, но не менее 1 000 рублей.

Проверить и погасить долги по налогам можно через личный кабинет на сайте ФНС России и в мобильном приложении.