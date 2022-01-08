За 2021 год в Татарстане по нацпроекту началась очистка трех водных объектов

В 2021 году по национальному проекту «Экология» в Татарстане началась очистка трех водных объектов: пруда в селе Державино в Лаишевском районе, правого притока Меши возле села Никольское, а также правого притока Вятки в Мамадыше. На эти цели было выделено 99,2 млн рублей, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Помимо этого, более 1,1 млрд рублей было направлено на рекультивацию иловых полей и трех свалок: в селе Прости Нижнекамского района, Мензелинске и Самосыровского полигона в Казани.

Также в столице республики по нацпроекту начата реконструкция биологического очистного сооружения (БОС), на что было выделено более 1,8 млрд рублей. Еще одно БОС построили в селе Кощаково в Пестречинском районе. Сумма инвестиций в него составила 66,5 млн рублей.

За прошедший год в Татарстане на реализацию нацпроектов было выделено 34,1 млрд рублей из федерального и республиканского бюджетов. 25,7 млрд рублей было направлено на строительные работы, 1,7 млрд рублей — на закупку оборудования и улучшение материально-технической базы, а 6,7 млрд рублей — на предоставление мер поддержки.

Национальные проекты реализуются в России с начала 2019 года по инициативе Президента Владимира Путина. В 2020-м, после начала пандемии коронавируса и вызванного ей экономического кризиса, их цели были скорректированы. Ранее об итогах национальных проектов 2021 года подробно сообщало ИА «Татар-информ».