В Татарстане в 2021 году было выявлено рекордное число онкозаболеваний

В Татарстане в 2021 году врачи выявили рекордное количество онкологий у жителей. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал главный специалист-онколог Минздрава РТ Эдуард Нагуманов.

«Цифры по выявляемости достигли исторического максимума – это 430 на 100 тыс. населения», - отметил спикер.

Эдуард Нагуманов объяснил, что в 2020 году из-за приостановки диспансеризации населения жители до онкослужбы не доходили. А в прошлом году пришли обследоваться и у них выявили рак. По словам главного онколога РТ, кто-то успел прийти на начальной стадии заболевания, кто-то в продвинутой.

Всем пациентам была оказана помощь.