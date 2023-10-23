В Татарстане в 1,6 раза выросло число вакансий для людей с инвалидностью

В Татарстане более чем в полтора раза выросло количество вакансий, доступных для людей с ОВЗ. К такому выводу пришли специалисты службы исследований hh.ru, проанализировав количество предложений за сентябрь.

В течение первого месяца осени в республике было открыто 1 534 вакансии, в которых содержится отметка «Доступно людям с инвалидностью». Год назад показатель составлял 914.

«Интерес к этой категории соискателей вырос в 1,6 раза», — сказано в сообщении.

Чаще всего подобные вакансии открывают в таких профессиональных сферах, как «Продажи, обслуживание клиентов» (47%), «Транспорт, логистика, перевозки» (21%), «Домашний, обслуживающий персонал» (17%), «Административный персонал» (15%) и «Рабочий персонал» (12%).

Рост предложений, доступных для соискателей с ОВЗ, на рынке труда связан с двумя ключевыми факторам — кадровый голод и развитие технологий.