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Здоровье
18 мая 2022  19:05

В Татарстане в 14-й раз состоится республиканский конкурс «Врач года — Ак чәчәкләр»

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В Татарстане в 14-й раз состоится республиканский конкурс «Врач года — Ак чәчәкләр». Победителей наградят 17 июня в МВЦ Kazan Expo, передает пресс-служба Минздрава РТ. 

В конкурсе 2022 года представлено пять номинаций: «Легенда здравоохранения», «Лучший врач первичного звена», «Медицинский работник года», «Уникальный случай» и «Врач года».

Участниками могут стать медицинские и фармацевтические работники медицинских организаций, преподаватели вузов и ссузов РТ со стажем не менее пяти лет, медицинские организации, аптечные учреждения, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность и проработавшие не менее одного года.

Всего с 2008 года номинантами конкурса стали 333 человека. 

«То, что ежегодно один из победителей получает в качестве главного приза автомобиль, уже вошло в традицию», — отметили в пресс-службе ведомства.

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