В Татарстане ужесточили требования для получения пенсии госслужащими

В Татарстане ужесточили требования для получения пенсии государственными служащими. Законопроект, которым вносятся изменения в отдельные законодательные акты республики, поддержали депутаты на 54-м заседании Госсовета РТ.

«Законопроект устанавливает минимальный стаж на одной должности – пять лет. По выборной должности – не менее одного полного срока. И это плюсом к тому, что у нас есть норма федерального законодательства – наличие 20 лет на государственной или муниципальной службе», – рассказала министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

Она уточнила, что законопроект разработан для привлечения сотрудников на государственную службу и закрепления на рабочих местах высококвалифицированных специалистов.

По словам министра, на сегодня около 10 должностей госслужбы остаются вакантными. При этом по федеральному и республиканскому законодательству есть определенные ограничения и требования к поступлению на нее.

В частности, запрещено вести предпринимательскую деятельность, приобретать ценные бумаги, выполнять без письменного разрешения нанимателей другую оплачиваемую работу.

«Но государство дает и определенные гарантии тем, кто поступает на государственную и муниципальную службу. В республике это связано с пенсионным обеспечением госслужащих», – подчеркнула Зарипова.

Однако сейчас средний размер пенсии госслужащих составляет около 10 тыс. рублей. И чтобы ее получать, достаточно занимать государственную или муниципальную должность в течение одного года. «При этом если кто-то работает 15 лет, разница в пенсии составляет лишь 1,5%», – заметила спикер.