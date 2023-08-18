В Татарстане увеличился спрос на обучение управлению беспилотниками

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане в этом году увеличился спрос на обучение управлению беспилотниками. В республике таких специалистов с 2021 года готовит Лаишевский технико-экономический техникум. Об этом рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Минобрнауки РТ.

«На начало августа конкурс на специальность "Эксплуатация беспилотных авиационных систем" составлял три человека на место. Данное направление является самым популярным среди специальностей техникума», – отметили в министерстве.

В этом учебном году техникум проводит набор по этому направлению на 25 бюджетных и 10 коммерческих мест.

Штат преподавателей по этой специальности укомплектован, среди них есть и выпускники авиационных вузов. Образовательное учреждение также сотрудничает с предприятиями, производящими беспилотные летательные аппараты. Там студенты проходят производственную практику.

В этом году семь студентов, обучающиеся по данной специальности, приняли участие и одержали победу в Национальных соревнованиях по беспилотной авиации в проектно-образовательном конкурсе «Архипелаг-2023».

Техникум с 2021 года в рамках национального проекта «Демография» по направлению «Внешнее пилотирование и эксплуатация беспилотных авиационных систем» обучил более 100 человек.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.