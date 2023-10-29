В Татарстане увеличилось число тяжких и особо тяжких преступлений

За девять месяцев в Татарстане зарегистрировали 12 901 тяжкое и особо тяжкое преступление. Это на 15,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных МВД России.

При этом в целом за январь — сентябрь 2023 года в Татарстане зарегистрировано 41 656 преступлений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество увеличилось на 5%.

Отметим также, что по итогам девяти месяцев 2023 года в Татарстане число раскрытых преступлений прошлых лет увеличилось на 42%. С этим показателем республика заняла 3-е место среди регионов России с наибольшими темпами прироста раскрытых преступлений прошлых лет.