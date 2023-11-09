В Татарстане увеличилось число погибших на пожаре

В 2023 году в Татарстане на пожарах чаще погибали люди. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал временно исполняющий обязанности заместителя руководителя Главного управления МЧС России по РТ, главный государственный инспектор РТ по пожарному надзору Максим Трущин.

Всего за год в республике произошло 4 327 пожаров, на которых погибли 113 человек, из них восемь детей. И 168 человек получили травмы различной степени тяжести.

«Несмотря на то, что у нас общее число пожаров в республике сократилось на 0,9%, увеличилось количество погибших на 7 человек и количество пострадавших на 2 человека», – отметил он.

Рост количества пожаров зарегистрировали в 18 муниципальных образованиях республики, самый большой рост в Черемшанском районе – в 2,3 раза. В Новошешминском количество пожаров по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 89%, в Балтасинском – на 88%, в Заинском – на 65% и в Верхнеуслонском районе – на 29%.

Увеличение числа погибших на пожарах отмечается в 17 муниципальных образованиях республики, наибольший рост смертельных случаев отмечен в Тукаевском районе – с 2 погибших до 12. В Елабужском и Пестречинском районах погибло на 4 человека больше, в Аксубаевском районе – больше на 5 человек.