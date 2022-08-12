В Татарстане увеличилось число погибших и снизилось количество раненых в ДТП

В Татарстане в этом году увеличилось число погибших и снизилось количество раненых в ДТП. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Артем Чукин на пресс-конференции в «Татар-информе».

«По сравнению с прошлым годом отмечается рост числа погибших на девять человек, при этом количество ДТП сократилось на 185 и число раненых – на 266 человек», – рассказал спикер.

Чукин уточнил, что за семь месяцев в Татарстане зарегистрировано 1 755 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 157 человек и 2 174 получили ранения.

Замминистра подчеркнул, что для безопасности дорожного движения на 13 участках автомобильных дорог в 11 районах республики планируется строительство тротуаров. На сегодня работы выполнены на шести объектах, расположенных в Атнинском, Арском, Бавлинском, Балтасинском, Пестречинском и Сабинском районах, и завершаются в Алексеевском и Нижнекамском районах.

Кроме того, создана 91 искусственная неровность на примыканиях второстепенных дорог, улиц населенных пунктов, вблизи учреждений обслуживания населения и образовательных организаций.

Более того, на участках региональных дорог, проходящих через населенные пункты, устанавливают освещение. Работы проведут на 54 дорожных объектах.