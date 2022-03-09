В Татарстане увеличилось число отмен решений о передаче детей в замещающие семьи. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике.

«Сироты – особая категория детей, нуждающихся в повышенном внимании. Безусловный приоритет – передача детей на воспитание в замещающие семьи. Между тем, показатель вторичного сиротства остается высоким», – сказала докладчик.

По словам детского омбудсмена, за прошлый год отменены 76 решений о передаче ребенка на воспитание в семью, из них в 55% – в приемных семьях. В 25 случаях отмена решений произошла по инициативе органа опеки и попечительства.

Кроме того, 14 случаев отмены решений связаны с ненадлежащим выполнением обязанностей по воспитанию детей, два – с жестоким обращением с детьми.

«Это требует детальной проработки и принятия дополнительных мер по снижению возврата детей из замещающих семей», – подчеркнула Волынец.