В Татарстане увеличили сумму выплат победителям Всероссийской олимпиады школьников

При поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова увеличена сумма выплат победителям и призерам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Общая сумма выплат составит около 30 млн рублей. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минобрнауки РТ.

«В 2022–2023 учебном году победители получат 200 тыс. рублей, а призеры — 100 тыс. рублей. Общая сумма выплат за счет бюджета Татарстана и благотворительных средств, поступивших на внебюджетный счет Республиканского олимпиадного центра, составит 29,3 млн рублей», — рассказали в министерстве.

Кроме того, 313 победителей заключительного этапа республиканских олимпиад и преподавателей, их подготовивших, получат из регионального бюджета по 10 тыс. рублей. Сумма выплат составит 3 млн 313 тыс. рублей.

В ведомстве отметили, что в 2021–2022 учебном году 144 преподавателя подготовили победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. По результатам республиканского гранта они получат более 24 млн рублей.