Объем субсидий для фермеров в Татарстане увеличен на 230 млн рублей

В этом году увеличили финансовая поддержка татарстанских фермеров увеличилась на 230 млн рублей. В целом на субсидии крестьянско-фермерским и личным подсобным хозяйствам направят 696 млн рублей. Об этом сообщил замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Рустем Гайнуллов на съезде фермеров.

«Из общей суммы 536 млн рублей будет выделено на субсидии личным подсобным хозяйствам. В этом году сохраняются все виды поддержки личных подсобных хозяйств», - сказал спикер.

В частности, фермеры могут принять участие в конкурсе на субсидии по строительству молочных мини-ферм, на приобретение нетелей, на возмещение части затрат по содержанию дойного стада, на содержание кобыл старше трех лет. Кроме того, возобновляется субсидирование молодняка птицы, приобретенной в период с 1 апреля до 1 июля.

Для фермеров также организованы конкурсы «Лучший глава ЛПХ, КФХ, сельхозпредприятия, председатель кооператива» и «Фермерская династия».

Субсидии предусмотрены сельскохозяйственным потребительским кооперативам на строительство ферм по содержанию коров. Более того, возобновили поддержку для начинающих кооперативов. «На этот год заложено 100 млн рублей, из расчета до 10 млн рублей на кооператив. Необходимо вложить не менее 10% собственных средств на реализацию проекта», - отметил Гайнуллов.

Он добавил, что в настоящее время проводятся конкурсные процедуры по программам с федеральным софинансированием. Так, на участие в программе «Агростартап» подано 76 заявок на 289 млн рублей, на «Развитие семейных ферм на базе КФХ» поступило 36 заявок на 576 млн рублей.

Предоставляются также субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части понесенных затрат.

Основным показателем здесь является количество вовлеченных новых членов в кооператив, исходя из суммы поддержки: на каждые 100 тыс. рублей - один новый участник.

По программе «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации» можно получить грант до 70 млн рублей.

«Довести средства до получателей по федеральным программам планируется до 25 марта, по республиканским – до 1 мая», - подчеркнул Гайнуллов.