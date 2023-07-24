В Татарстане увеличили количество мировых судей

В Министерстве юстиции Татарстана увеличили количество должностей государственной гражданской службы. Соответствующий Указ подписал Раис РТ Рустам Минниханов.

В соответвии с положениями, общее количество должностей государственной гражданской службы республики в Минюсте Татарстана выросло на 35. Это произошло за счет увеличения числа мировых судей — с 686 до 721.

Раис РТ поручил Кабинету Министров РТ обеспечить соответствующее финансирование и привести свои акты в соответствии с Указом.

